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    Разработчики вакцины «Спутник V» заверили мусульман в халяльности вакцины

    4 Февраля 2021, 17:07

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Духовное управление мусульман России (ДУМ РФ) получило от разработчиков вакцины «Спутник V» сведения о ее составе, по предварительным данным, ничего запрещённого для мусульман в них нет. Об этом рассказал зампредседателя ДУМ РФ муфтий Ильдар Аляутдинов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РИА Новости.

    Ранее мусульмане озаботились вопросом соответствия компонентов новых вакцин требованиям исламской религии - халяльностью. Особенно верующих беспокоил вопрос о применении свиного желатина в процессе изготовления. Как сообщили ранее в муфтияте Татарстана, если он как-то применялся, то вакцина нехаляльная, и вопрос о допустимости ее использования мусульманами должны решать богословы.

    «Пришёл ответ от разработчиков. Свиного желатина там нет, каких-либо человеческих компонентов (клеточных линий) там тоже нет. По сути своей, на первый взгляд, мы можем сказать, что чего-то запрещённого с точки зрения ислама там нет», - сказал И. Аляутдинов.

    По его словам, разработчикам задали уточняющие вопросы по составу вакцины, и на следующей неделе планируется совместное заседание богословов с представителями научных институтов, занимающихся разработкой вакцин.

    «Также на этот счёт мы готовим богословско-правовое заключение – фетву», - пояснил муфтий.

    Напомним, вчера вопрос о халяльности вакцины задали вице-министру здравоохранения, главному санврачу Казахстана Ерлану Киясову в ходе онлайн-брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.


    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Религия Здравоохранение Россия Коронавирус в мире Вакцинация
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