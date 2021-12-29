Разработчики вакцины QazVac направили полученную госпремию на благотворительность

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Разработчики казахстанского препарата от коронавируса QazVac направили полученную Госпремию им. Аль-Фараби на благотворительность. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Как сообщила МВК в Telegram , Государственная премия в области науки и техники за 2021 год была присуждена ученым Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности. Размер вознаграждения 18 млн 600 тыс. тенге. Однако коллектив НИИ решил распорядиться деньгами не в собственных целях, а направить на благотворительность. На полученные средства приобретены дома для жителей села Отар, нуждающихся в жилье.

«Мы хотим, чтобы граждане начали верить, что творить добро возможно без какой-либо личной выгоды, за исключением ощущения высокого гражданского долга и взаимопомощи», - сообщили разработчики казахстанской вакцины QazVac.

Сегодня ключи от домов в присутствии общественных деятелей, старейшин и руководства Кордайского района района были вручены многодетной семье и семье инвалидов.