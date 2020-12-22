Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Разработчики вакцины от компании BioNTech исследуют новый штамм коронавируса

    22 Декабря 2020, 21:56

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Немецкая компания BioNTech тестирует эффективность вакцины COVID-19, разработанной совместно с американской компанией Pfizer против нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    До конца 2020 года в страны ЕС будет отправлено 12,5 млн доз данной вакцины. Приняв официально вакцину от компании Pfizer, Европейский Союз готовится к беспрецедентной по масштабам вакцинации населения всех 27 государств-членов Союза.

    Учитывая, что указанная прививка вводится в организм человека с интервалом в три недели, то первой одобренной партии вакцины должно хватить для защиты иммунитета 6,25 млн европейцев.

    Ускоренная подготовка к вакцинации проходит на фоне выявления в Великобритании нового штамма COVID-19. Большинство стран ЕС прекратили транспортные связи с Соединенным Королевством, нарушена торговля в преддверии рождественских праздников.

    Исполнительный директор немецкой компании BioNTech Угур Шахин заявил СМИ, что компания тестирует эффективность вакцины против нового штамма и ожидает результатов в ближайшие две недели.

    «Нет причин для какого-либо беспокойства, пока мы не получим научные данные», - сказал он.

    Финансовый директор BioNTech Сирк Поеттинг добавил, что у компании очень плотный график поставок во все европейские страны. Pfizer и BioNTech пояснили, что ожидают произвести 1,3 млрд доз в 2021 году.

    Представители немецкой биотехнологической компании подчеркнули, что ищут способы увеличить производственные мощности для удовлетворения мирового спроса, поскольку правительства всех стран мира пытаются справиться с пандемией, которая унесла жизни около 1,7 миллиона человек во всем мире.

    BioNTech планирует начать производство в феврале на своей новой площадке в немецком городе Марбург. Ранее компания заявляла, что предприятие, купленное в сентябре, в конечном итоге будет иметь годовую производственную мощность до 750 миллионов доз.

    «Мы изучаем любую возможность произвести как можно больше вакцин в 2021 году», - сказал Сирк Поеттинг.

    Напомним, что в Бельгии с 28 декабря 2020 года начнется вакцинация населения от COVID-19. Первым разрешенным антидотом станет препарат, разработанный Pfizer и BioNTech.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Промышленность Здравоохранение Германия
    Новости по теме
    Новости по теме
    У трех пациентов ЦГКБ Алматы выявлена ВИЧ-инфекция: обследованы 593 контактных
    Казахстан договорился о дополнительных поставках нефти в Германию
    Совместное заявление президентов Казахстана и Германии для представителей СМИ
    Какую продукцию экспортирует Казахстан из Германии
    Популярное
    1 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    2 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
    5 Башенный кран упал в Астане