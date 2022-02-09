Разработчики предложили три процедуры банкротства граждан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С учетом международного опыта предлагается ввести 3 вида процедур, в зависимости от суммы и длительности долга. О этом сообщил в ходе брифинга в СЦК 9 февраля 2022 года первый вице-министр финансов Марат Султангазиев, передает МИА «Казинформ».

Первая процедура

Восстановления платежеспособности предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов (до 5 лет), при наличии стабильного дохода. План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде (при задолженности, превышающей 5 млн. тенге). Для этого нужно согласие обеих сторон (должника и кредитора). Все, что не предусмотрено планом, например реализация имущества, то эти меры не применяются.

Вторая процедура

Если нет стабильного дохода и перспектив по погашению задолженности предлагается применить внесудебное банкротство

Процедуру внесудебного банкротства можно применить в трех случаях:

Первый - граждане, которые имеют просрочку перед банками и микрокредитными организациями более 5 лет;

Второй - граждане, если долг не погашен в течение 12 месяцев. В этом случае сумма долга не должна превышать 300 тыс. тенге (100 МРП) и отсутствует имущество, за счет которого можно погасить долг.

Третий - также начать процедуру банкротства могут граждане, у которых долг в сумме до 5 млн. тенге (1600 МРП) не погашен в течение 6 месяцев.

Заявление о применении внесудебного банкротства гражданин подает через веб-портал «электронное Правительство». Также будет предусмотрена возможность подачи документов через приложение «Е-салык азамат».

После приема документов будет проводиться автоматизированная проверка на соответствие требованиям (отсутствие имущества, соответствие срокам просрочки и другое).

Третья процедура

Судебное банкротство будет применяться гражданами по непогашенной задолженности свыше 5 млн. тенге (1600 МРП).

В ходе данной процедуры имущество должника подлежит реализации на торгах.

Вырученные средства направляются на погашение долгов перед кредиторами в соответствии с установленной очередностью.

Если единственное жилье является предметом залога, то кредитор будет вправе его изъять в ходе судебного банкротства.

Если единственное жилье не является залогом, кредиторы не смогут на него претендовать.

Оставшаяся непогашенная сумма подлежит списанию при условии отсутствия признаков недобросовестности должника (сокрытие имущества или информации о нем, предоставление ложной информации и т.д.).

Однако долги по алиментам и ущербу причиненному жизни и здоровью другого человека списанию не подлежат.