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    Разработать законопроект о защите животных поручил Президент РК

    1 Сентября 2020, 13:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Разработать законопроект о защите животных поручил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Правительству совместно с гражданским сектором предстоит также разработать законопроект о защите животных. Отношение к животным является мерилом цивилизованности любого государства, а у нас с этим далеко не все в порядке», - сказал в ежегодном Послании Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

    Президент Казахстана напомнил о проекте нового экологического кодекса, призванного решить целый ряд системных проблем и попросил принять важный документ до конца года.

    «Правительству поручаю приступить к реализации практических мер по улучшению экологической ситуации. Следует утвердить долгосрочный план сохранения и рационального использования биологического разнообразия. В течение пяти лет будет осуществлена посадка более 2 млрд деревьев в лесном фонде и 15 млн в населенных пунктах. Эта акция приведет к масштабному озеленению нашей страны», - отметил Президент.

    «Остро стоит вопрос наращивания зеленого пояса вокруг столицы. Законодательно и нормативно нужно защитить национальные парки и другие природные богатства Казахстана, ужесточить уголовное, административное преследование граждан, совершающих правонарушения в этой сфере», - добавил Глава государства.

    Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Экология Акорда Послание Президента РК-2020
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