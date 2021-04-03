Разработать закон о сельских территориях предложил глава Мясного союза Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель объединения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц «Мясной союз Казахстана» Максут Бактибаев озвучил несколько предложений касательно земельных вопросов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все текущие конкурсы по земельным участкам предлагаем перевести в единый формат и опубликовать на сайте Комитета по управлению земельными ресурсами Минсельхоза. Все те, кто желает заниматься земельным хозяйством, физически не могут мониторить 160 сайтов акимов районов. Вы представляете, какой это объем информации, и она всегда не в едином виде, а Комитет может всю эту систему в единообразном порядке сделать», - сказал Максут Бактибаев в ходе второго заседания Комитета по земельной реформе.

Он также сделал акцент на вопросе предоставления земель по торгам. По словам Максута Бактибаева, сейчас есть два вида торга - аукционы и конкурсы.

«Мы предлагаем хотя бы как минимум пашни перевести на формат аукционов, чтобы это все было объективно. Потому что зачастую слишком много субъективных факторов при выборе победителей конкурсов. У Минфина и других госорганов есть разные площадки, там можно спокойно выставлять, и все желающие будут покупать с аукциона, и не будет коррупционных факторов», - отмечает председатель Мясного союза Казахстана.

Он предложил разработать закон о сельских территориях и создать Комитет по сельским территориям.

«Основной момент, на что мы, как животноводы, хотим обратить внимание: на сегодня участки выделяются хаотично. Все это наследие советской системы, когда были совхозы, все жили в селе. Сейчас у нас рыночный капитализм, фермеры живут на своей земле. Но, к сожалению, вся инфраструктура осталась с советского времени. В США (в Канаде, Австралии, Европе) у фермера есть выход на дорогу. Это самое главное. У нас есть фермеры, которые на зимовку только могут добраться на снегоходах или вертолетах. Представляете, какие решения и ограничения жизнедеятельности! Сколько людей могло бы заниматься животноводством, если бы каждый участок выделялся с условием доступа транспорта и другой инфраструктуры. Эту работу провести несложно. Каждый акимат может провести планирование развития сельской архитектуры и выделять земли согласно этому проекту, когда он будет раз и навсегда сделан правильно», - считает спикер.

«Мы просим Парламент разработать закон о сельских территориях и создать отдельный Комитет по сельским территориям, потому что этот вопрос незаслуженно забыт. И в этом же законе мы предлагаем законодательно закрепить коэффициент бюджетных затрат на жителей села и города. Сейчас ситуация такая, что в столице или крупных городах бюджетные затраты составляют 500-700 тысяч тенге на одного человека. А для жителей сел, если бюджет посчитать - 5-10 тысяч тенге. Хотя у всех граждан паспорт одного цвета. Эта бюджетная дискриминация порождает то, что люди мигрируют из сел в города», - отмечает М. Бактибаев.

Напомним, в онлайн-режиме проходит второе заседание Комиссии по земельной реформе.

Заместитель Премьер-Министра РК, председатель Комиссии по земельной реформе Ералы Тугжанов ранее сообщил, что первое чтение законопроекта о запрете на продажу земли иностранцам состоится 7 апреля в Мажилисе.



