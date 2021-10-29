Разработать закон о биометрии предлагают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане необходимо разработать отдельный закон о биометрии. С таким предложением выступил председатель Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Руслан Абдикаликов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На наш взгляд, необходим отдельный закон о биометрии. Сейчас урегулировать биометрические данные только законом о персональных данных достаточно сложно. Есть также закон о геномной идентификации. Мы полагаем, что в Казахстане необходимо будет разработать отдельный закон, который бы регламентировал именно биометрию», - сказал Руслан Абдикаликов на прошедшей в Нур-Султане конференции «Cyber and digital security - Безопасность интернета. Защита персональных данных».

В этой части он объяснил, почему нужен отдельный закон.

«Исходя из определения персональных данных, биометрия косвенно может помочь определить человека. У нас слишком много косвенных признаков, которые по определению подпадают под персональные данные, и их регулирование достаточно специфичное. Именно поэтому предлагаем, чтобы биометрическая идентификация личности была рассмотрена в отдельном законе. Кроме этого, при этом нельзя полностью полагаться на биометрическую идентификацию. Во-первых, это делает система, а система может ошибиться. К примеру, есть люди, которые друг на друга похожи. Необходима многофакторная идентификация», - считает глава Комитета по информационной безопасности МЦРИАП.