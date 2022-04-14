Разработать закон о безопасности гидросооружений предложили в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенатор Алимжан Куртаев высказал обеспокоенность состоянием гидротехнических сооружений на водоемах Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сложившаяся сегодня ситуация в водном секторе требует кардинального совершенствования водохозяйственной политики государства, пересмотра сложившейся структуры управления водным хозяйством. Прежде всего, это касается разработки нормативно-правовой базы, отвечающей современным реалиям, и подготовки квалифицированных кадров водной отрасли. В настоящее время действует Водный кодекс, принятый в 2003 году. За это время в него вносились поправки 65 раз», - сказал Алимжан Куртаев в своем депутатском запросе на пленарном заседании Палаты.

Депутат предложил создать отдельный уполномоченный государственный орган по водному хозяйству, который будет обеспечивать управление и контроль за проектированием, строительством и эксплуатацией всех видов водных объектов.

Он также подчеркнул, что Водный кодекс не регламентирует технические вопросы проектирования, строительства и эксплуатации водохозяйственных сооружений. Эти вопросы регулируются различными строительными нормами и правилами, приказами министерств и ведомств, тогда как вопросы безопасности гидротехнических сооружений должны регламентироваться специальным законом.

«На сегодня закон «О безопасности гидротехнических сооружений» принят во многих странах мира. Нам тоже нужно обновить законодательную базу водной отрасли и принять его. В 2020 году на правительственном часе в Сенате, посвященном вопросам водной безопасности, тогдашний министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев говорил о планах по подготовке нового Водного кодекса и Закона «О безопасности гидротехнических сооружений». Однако, до сих пор мы не видим решения этого вопроса», - заключил сенатор.