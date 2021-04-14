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    Разработать стратегию управления госдолгом предлагают депутаты

    14 Апреля 2021, 13:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Разработать государственную стратегию управления государственным долгом (внешним и внутренним) предлагают депутаты фракции «Народная партия Казахстана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Одним из главных элементов устойчивости финансовой системы страны и экономики в целом, является способность государства, в лице Правительства, качественно и адекватно управлять рисками и возможностями, связанными с государственными внутренними и внешними заимствованиями, государственными поручительствами и гарантиями. Считаем, что эта сторона деятельности Правительства существенно недооценена, не доактуализирована и не доисследована, как с точки зрения управления рисками и возможностями, так и, собственно, на всех этапах, связанных с внутренними и внешними заимствованиями, предоставлением госгарантий и поручительств – от этапа планирования и до этапов расходования привлеченных средств и оценки результатов», - сказал мажилсмен Ерлан Смайлов, озвучивая депутатский запрос в адрес первого заместителя Премьер-Министра РК Алихана Смаилова.

    Депутат добавил, что ключевым элементом объективной оценки ситуации с долговой нагрузкой государства, является открытость, прозрачность и подотчетность Правительства, Национального Банка и местных исполнительных органов, своевременное предоставление ими всей необходимой информации в детализированном виде.

    «К сожалению, именно в этом аспекте имеются существенные проблемы, требующие своевременного решения. К таким выводам приходят в своем исследовании на тему международного финансирования на борьбу с COVID-19 и внешних государственных заимствований эксперты ОФ «Zertteu Research Institute». Их выводы подтверждаются Счетным комитетом РК по контролю за исполнением республиканского бюджета в «Заключении к проекту Закона РК «О республиканском бюджете на 2021 – 2023 годы», - проинформировал Ерлан Смайлов.

    Было отмечено, что Счетным комитетом на протяжении 5 лет обращается внимание на недоработки в ПСЭР в части взаимного влияния отдельных показателей, неучтенность рисков и возможностей, связанных с колебаниями их значений в течение прогнозируемого периода. Наряду с волатильностью курса национальной валюты это существенные риски в исполнении гарантированных государством обязательств, в том числе в иностранной валюте.

    Анализ ситуации с внешним государственным долгом, гарантиями и поручениями подтверждает эти выводы. Так, по данным Министерства финансов, по состоянию на 1 января 2021 года, государственный и гарантированный государством долг, долг по поручительствам государства составил суммарно 21,5 трлн тенге или 51,2 млрд долларов США и это по курсу 420,71 тенге за 1 доллар США. Из них внешний долг Правительства 16,39 млрд долларов США, гарантированный государством внешний долг 1,63 млрд долларов США, внешний долг по поручительствам государства 68 млн долларов США.

    «Фракция Народной партии обращает внимание правительства и считает, что государство должно избавиться от иллюзии показателя 27-ми процентного отношения госдолга к ВВП. Более того, приводятся еще более опасные аргументы – рекомендации международных финансовых организаций и пример стран Европейского союза, где этот показатель составляет 50% от ВВП. Исторический опыт дефолтов стран-банкротов – Греции, Аргентины, Исландии и других, должен быть тщательно изучен Правительством и предостеречь его от ловушки должника», - резюмировал депутат.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Экономика Политические партии
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