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    Разработать специальный сайт для референдума предлагает политолог

    11 Мая 2022, 17:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На портале необходимо разместить старую версию Конституции, предлагаемые поправки, наиболее часто задаваемые вопросы и комментарии. С таким предложением выступила политолог Жулдызай Искакова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Один из главных факторов волеизъявления народа – информирование населения и понимание Конституционных поправок. Когда меня попросили выслать Конституционный закон, потратила 5 минут, чтобы его найти. Смотрю разные источники, а там ссылка на закон, но нет закона. Конечно же, несложно найти Конституцию. Есть специальный сайт, но найти поправки в Конституционный закон трудно. В качестве предложения от нашего дискуссионного клуба предлагаю создать специальный сайт и везде его тиражировать», - сказала политолог в ходе круглого стола экспертного клуба «Sarap».

    По словам Жулдызай Искаковой, на портале должна размещаться старая версия Конституции, предлагаемые поправки, наиболее часто задаваемые вопросы и комментарии.

    «Если в режиме онлайн люди задают наиболее частые вопросы, на них должны отвечать профессиональные и компетентные юристы. Тогда будет доступ к информации и люди определят: выступать за поправки или нет. Конституционная реформа, предложенная Президентом, предполагает новые рамки общественного договора, новые правила игры. Конституционный порядок ограничивает произвол власти, а хранителем порядка является Конституционный суд, который будет восстановлен согласно поправкам», - пояснила спикер.

    Ранее сообщалось, что проект закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» будет вынесен на республиканский референдум, который состоится 5 июня 2022 года.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Конституция Общество Политика Референдум
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