Разработать специальный механизм поддержки молодых ученых поручил вице-премьер РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов озвучил меры по развитию науки в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо обратить внимание на выполнение поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данных в Послании народу Казахстана на расширенном заседании Правительства, а также на реализацию предвыборной программы Президента. Финансирование науки из республиканского бюджета увеличилось в два раза по сравнению с 2019 годом. Если тогда финансирование составляло 40 млрд тенге, то по итогам прошлого года - более 80 млрд тенге. Это большая поддержка», - сказал Алтай Кульгинов в ходе расширенного заседания коллегии Министерства науки и высшего образования. «Отечественная наука не вносит по нашему ожиданию столь существенный вклад в развитие экономики и в повышение качества жизни граждан, как это делается во многих развитых странах мира. Нашей экономике по-прежнему недостаточно объемов производства высокотехнологичной продукции, разработанной в результате отечественных научных достижений», - отметил он.

Как подчеркнул вице-премьер, основной предпосылкой для комплексного развития науки является устойчивое формирование ее кадрового потенциала.

«Необходимо принять системные меры по привлечению молодых талантов в науку, систематически проводить работу по адаптации способной молодежи к науке со школьного возраста, приобщению ее к научным, инженерно-техническим проектам, изобретательству. Важно создание научно-технических кружков, Fablab (производственных лабораторий), IT-клубов при вузах, научных институтах. Поручаю Министерству науки совместно с Министерством просвещения выработать конкретные предложения в этом направлении. Необходимо продумать введение требований по привлечению студентов, магистрантов и молодых ученых в состав сложных научно-исследовательских групп. Также министерство должно разработать специальный механизм поддержки молодых ученых, участвующих в международных научных проектах», - обратился Алтай Кульгинов.

Он также добавил, что по поручению Главы государства необходимо в ближайшее время завершить работу по трансформации Национальной академии наук.

По словам Алтая Кульгинова, для повышения качества научных исследований нужно наладить сотрудничество научно-исследовательских институтов и предприятий.

Ранее министр науки и высшего образования РК сообщил, что по итогам 2022 года зарплата ученых составила 257 тысяч тенге, а максимальный размер - 1,5 млн тенге.



