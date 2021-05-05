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    Разработать совместную Дорожную карту предложил операторам сотовой связи аким Карагандинской области

    5 Мая 2021, 21:48

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области в 127 сёлах до сих пор отсутствует качественная интернет-связь. Глава региона Женис Касымбек призвал как можно скорее решить наболевшую проблему. Конкретный план действий в виде Дорожной карты должен появиться в ближайшее время, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Аким области провёл онлайн-совещание с операторами сотовой связи. В нём принял участие вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асхат Оразбек.

    Участники совещания рассказали об уже реализованных и планируемых проектах ГЧП для обеспечения сельских населённых пунктов интернетом.

    «Несмотря на все меры, результат слабый. В 127 сёлах до сих пор нет качественной интернет-связи. В период пандемии почти половина сельских школ вынуждена работать в штатном режиме из-за отсутствия качественного доступа к дистанционному обучению. Во время рабочих поездок по региону сам сталкиваюсь с отсутствием связи. На встречах люди просят не только новые дороги, но и нормальный интернет. Сегодня это уже жизненная необходимость», – отметил Женис Касымбек.

    Глава региона предложил операторам сотовой связи разработать совместные дорожные карты.

    «Определим зоны ответственности, что зависит от ваших компаний и какая поддержка нужна от нас. И буду лично ежемесячно контролировать, что сделано, что тормозится», – заявил Женис Касымбек.

    Асхат Оразбек сообщил, что министерство сделало анализ по четырём крупным операторам. По его мнению, компаниям нужно кооперироваться в использовании инфраструктуры.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Интернет Акимат Цифровой Казахстан
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