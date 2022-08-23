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    Разработать программу по управлению коммунальными отходами предложило Минэкологии

    23 Августа 2022, 10:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В регионах отсутствует комплексное видение ситуации по управлению отходами и системному планированию развития отрасли с учетом иерархии отходов. Об этом заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как проинформировал С. Брекешев, для достижения показателей по доле переработки и утилизации твердых бытовых (ТБО) и промышленных отходов приведены в соответствие экологическим нормам 639 полигонов из 3005.

    «Приобретены и установлены 3 876 контейнеров для раздельного сбора. Переработано 870 тыс. тонн гранулированного шлака в Жамбылской области. Построена площадка для складирования и переработки строительных отходов в городе Нур-Султане. В Павлодарской области проводятся мероприятия, направленные на локализацию исторического ртутного загрязнения территории озера Былкылдак», - сказал Сериккали Брекешев на заседании Правительства.

    По словам министра, регионы должны разработать программу по управлению коммунальными отходами.

    «Хотел обратить внимание, что регионах отсутствует комплексное видение текущей ситуации по управлению отходами и системного планирования развития отрасли с учетом иерархии отходов. В этой связи, акиматы должны разработать программу по управлению коммунальными отходами, которая должна учитывать всю систему управления отходами в конкретном регионе и должна быть разработана с учетом территориальных особенностей региона», - заявил глава ведомства.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Экология Минэкологии
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