Разработать программу по привлечению талантов в науку поручил зампремьера

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов заявил, что системная поддержка ученых должна стать приоритетом развития науки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для эффективного воспроизводства научных кадров поручаю разработать непрерывную многоуровневую систему отбора детей, склонных к научной деятельности», - сказал Ералы Тугжанов на форуме науки и высшего образования «Человеческий капитал – ключевой ресурс развития нового Казахстана» в ЕНУ им. Л. Н. Гумилева в Нур-Султане.

По его словам, такая система отбора талантов уже давно успешно практикуется в сфере искусства. Обучение будущих балетных артистов, режиссеров, музыкантов начинается уже в стенах средней школы, продолжается в профильных колледжах и университетах.

«Поручаю разработать программу по привлечению талантов для формирования нового поколения ученых с большим исследовательским потенциалом. Необходимо ускорить создание информационной базы (реестра) талантливых казахстанских ученых и привлекаемых из-за рубежа», - заключил зампремьера.

Ранее заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов перечислил основные проблемы в отечественной науке. По его словам, для решения проблем, сдерживающих развитие науки, в этом году принят ряд важных документов с соответствующим финансированием.



