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    Разработать план по защите детей от насилия поручено Министерству просвещения РК

    19 Августа 2022 12:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов поднял вопросы обеспечения безопасности детей в школах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вопрос безопасности детей в школах имеет особую важность. Глава государства указал на недопустимый рост фактов насилия в отношении детей. В срок до 30 сентября необходимо разработать комплексный план по защите детей от насилия с конкретными индикаторами и результатами. Совместно с национальным центром по правам человека акиматам нужно ускорить создание территориальных подразделений Наццентра по правам человека и ребенка», - сказал Ералы Тугжанов на августовской конференции.

    Зампремьера напомнил, что по данным МВД не все объекты образования на сегодня соответствуют требованиям безопасности.

    «Необходимо в кратчайшие сроки принять все меры для обеспечения безопасности наших детей. Акиматам регионов необходимо обеспечить соблюдение требования по привлечению к охране школ лицензированных организаций», - добавил Е. Тугжанов.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    #Правительство РК #Образование #Безопасность #Ералы Тугжанов
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