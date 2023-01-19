Разработать план по привлечению медиков поручил аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Северо-Казахстанской области обсудили кадровую проблему в сфере здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В регионе сейчас не хватает 208 врачей. Аким области Айдарбек Сапаров считает, что нужно разработать план по привлечению медиков.

«Сколько врачей нам надо и сколько закроем, согласно плану в этом году. Нужно создавать все условия. Если нужно дополнительное финансирование, давайте выделим. Может, нужно поднять подъемные. Тогда следует вынести вопрос на сессию областного маслихата», — сказал А.Сапаров.

Руководитель управления здравоохранения Кумар Кусемисов отметил, что высокий уровень квалификации североказахстанских врачей делает их конкурентоспособными и востребованными в городах республиканского значения. Молодые и прибывшие из других областей специалисты уезжают из-за отсутствия жилья и бытовой неустроенности. Особенно это касается сельской местности.

«С 2021-го года предоставляется подъемное пособие в размере 1,5 млн тенге медицинским специалистам, прибывающим на работу в городские медицинские организации, и 2,5 млн тенге - в районные. Молодым специалистам выделяется арендное жилье в «Доме врача», медицинские работники являются участниками ипотечной жилищной программ «7-20-25» и программы «Нурлы жер». В прошлом году подъёмное пособие выплатили 126 врачам на общую сумму 232 млн тенге. Еще 41 врач получит выплату в феврале», - проинформировал К.Кусемисов.

Он добавил, что руководители медорганизаций выплачивают пособия молодым специалистам в размере от 1 до 3 млн тенге, оплачивают 50% стоимости аренды жилья.

По информации К.Кусемисова, с января делегации региона будут выезжать в медицинские вузы, приглашать на работу выпускников.

Всего в регионе действуют 29 государственных медорганизаций. Помощь жителям области оказывают 1 330 врачей и 5 153 средних медицинских работников.



