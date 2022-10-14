Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.92 eur/kzt 461.24

    rub/kzt 7.68 cny/kzt 65.67
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Разработать новую модель экономического сотрудничества стран Центральной Азии и РФ предложил Президент РК

    14 Октября 2022, 16:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости совершенствования механизма экономического сотрудничества между странами Центральной Азии и России, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В текущих реалиях крайне важно сохранить устоявшиеся торгово-экономические связи. В этих целях предлагается разработать и принять новую модель экономического сотрудничества стран Центральной Азии и РФ», - сказал Касым-Жомарт Токаев на саммите «Центральная Азия - Россия».

    По мнению Главы государства, особый акцент следует сделать на мерах поддержки малого и среднего бизнеса, запуске совместных проектов в энергетике, промышленности, транспортно-логистической сфере, сельском хозяйстве.

    «При этом важно устранять торговые барьеры и не допускать протекционистских мер. Нам необходимо активизировать усилия по развитию внутрирегиональной торговли. Здесь целесообразно сфокусироваться на улучшении структуры товарооборота и расширении его номенклатуры», - добавил Президент.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Центральная Азия Президент Казахстана Россия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глава государства принял вновь назначенных послов Казахстана
    Программа политической модернизации, инициированная Президентом, получила окончательное правовое оформление - Госсоветник РК
    Теперь акимов районов и городов областного значения в Казахстане будут выбирать
    Отныне будут строго соблюдаться принципы справедливости, прозрачности и солидарности - Президент РК
    Популярное
    1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
    2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
    3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
    4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
    5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира
    Новости партнеров