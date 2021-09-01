Разработать Национальную климатическую доктрину призывают депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Разработать Национальную климатическую доктрину предлагают депутаты Мажилиса Парламента РК от фракции «Народная Партия Казахстана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своем депутатском запросе на имя заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра мажилисмен Айжан Скакова отметила, что климатическая группа ООН в 2021 году представила всеобъемлющий доклад о глобальном потеплении и изменении климата Земли. Выводы крайне неутешительны: климат претерпевает ускоренные изменения, каких не было сотни тысяч лет, часть из них уже необратима. При текущей экологической политике властей разных стран будут реализоваться катастрофические сценарии, которые предусматривают потепление на 2,7°C, 3,6°C, или даже на 5,7°C к 2100 году.

По заключению экспертов, глобальное потепление окажет существенное влияние на целые экосистемы, а также серьезно отразится на здоровье людей, системах жизнеобеспечения, продовольственной безопасности, запасах воды и экономическом росте в целом. Более 14 000 ученых из 150 стран призвали к немедленным изменениям политики в связи с климатическим кризисом. Этот призыв касается преобразовательных изменений. В первую очередь предлагается обобщить все научно обоснованные выводы сценариев климатических изменений и на этой основе выработать адаптационную стратегию - Климатическую доктрину.

«Казахстан – один из наиболее крупных источников выбросов парниковых газов в мире. Страна входит в топ-30 стран по объему выбросов. Интенсивность выбросов парниковых газов Казахстана составляет 0,57 тонн на 1000 долларов ВВП. Республика Казахстан находится на 11-м месте в мировом рейтинге стран по углеродоемкости ВВП, также входит в топ-15 стран по выбросам CO2 на душу населения. Выбросы парниковых газов в Казахстане в основном связаны с производством энергии: здесь сосредоточены 82% всех образующихся выбросов в стране», - сообщила Айжан Скакова на пленарном заседании палаты.

Депутат добавила, что в Казахстане взят курс по достижению углеродной нейтральности к 2060 году. Однако для практической реализации этих стратегических целей в стране нет научно обоснованных моделей сценариев изменения климата и планов мер по адаптации.

«Сегодня в нашей стране неблагоприятные последствия изменения климата уже признаны в водном секторе, сельском хозяйстве, вопросах здоровья человека и состояния природных экосистем, сферах энергетики, транспорта и управления рисками стихийных бедствий. Что мы видим на поверхности – это уже результат многолетних системных проблем, на которые ученые обращают внимание уже давно. Самый актуальный и яркий пример – массовый падеж скота в Мангистауской, Кызылординской областях. Трагическая картина для нации, имеющей исторически особое отношение к скотоводству. Но, к сожалению, тенденция климатических изменений такова, что нельзя гарантировать, что такого больше не повторится. Складывается такая климатическая картина, которая не сулит стране хорошего. За последние 18 лет происходит неумолимое сокращение естественных ресурсов поверхностных вод Казахстана, водосбережение внедряется недостаточно быстро и эффективно. Между тем, по прогнозам Минэкологии, к 2040 году водопотребление вырастет на 56% и дефицит воды составит около 12 млрд кубометров воды. Мы уже чувствуем на себе эту проблему, дальше она будет ощущается все острее», - подчеркнула Айжан Скакова.

По ее словам, нужны системные решения этого вопроса.