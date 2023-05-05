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    Разработать концепцию военно-патриотического воспитания до 2030 года поручил Президент

    5 Мая 2023, 16:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность военно-патриотического воспитания молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Еще одна важная задача – воспитание патриотизма у молодежи. В стране действует около 9 тысяч военно-патриотических организаций. В числе этих организаций более 260 тысяч подростков. В рамках движения «Жас сарбаз» открыто 400 кружков «Смарт сарбаз». В этих кружках задействовано около 6 тысяч молодых подростков», - сказал Касым-Жомарт Токаев на Всеармейском совещании страны.

    Глава государства озвучил ряд поручений в данном направлении.

    «Особое внимание необходимо уделить повышению военно-патриотического духа подрастающего поколения. Мы должны постоянно прославлять подвиги наших героев. В этой связи необходимо разработать концепцию военно-патриотического воспитания до 2030 года. Также стоит развивать движение «Жас сарбаз» и поднимать его на национальный уровень», - поручил Президент РК.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Минобороны РК Вооруженные силы
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