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    Разработать единую комплексную программу поддержки МСБ поручил Президент РК

    29 Марта 2023, 10:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаева заявил, что в Казахстане будет уделено особое внимание повышению конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Понятно, что охватившая страну пандемия и ее последствия дались отечественному бизнесу непросто. С начала прошлого года наши усилия были сконцентрированы на трансформации политической системы. Теперь настало время сфокусироваться на конкретных вопросах экономики. Требуется вывести на совершенно новый уровень работу в этом направлении», - сказал Глава государства на заседании первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва.

    По словам Касым-Жомарта Токава, обеспечение реальной защиты частной собственности и создание конкурентных рыночных условий – вот ключевые цели, которые должны быть достигнуты. Для этого необходимо продолжить реформу судебной и правоохранительной систем.

    «Я хочу обратиться к предпринимательскому классу: Казахстан – наш общий дом, поэтому призываю всех вместе строить наше общее будущее на этой священной земле. Как Президент я гарантирую вам всемерную поддержку со стороны государства. Особое внимание будет уделено повышению конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства. В этой связи необходимо разработать единую комплексную программу поддержки малого и среднего бизнеса», - заключил Президент.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Президент Казахстана Бизнес Экономика
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