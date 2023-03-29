Разработать единую комплексную программу поддержки МСБ поручил Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаева заявил, что в Казахстане будет уделено особое внимание повышению конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Понятно, что охватившая страну пандемия и ее последствия дались отечественному бизнесу непросто. С начала прошлого года наши усилия были сконцентрированы на трансформации политической системы. Теперь настало время сфокусироваться на конкретных вопросах экономики. Требуется вывести на совершенно новый уровень работу в этом направлении», - сказал Глава государства на заседании первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва.

По словам Касым-Жомарта Токава, обеспечение реальной защиты частной собственности и создание конкурентных рыночных условий – вот ключевые цели, которые должны быть достигнуты. Для этого необходимо продолжить реформу судебной и правоохранительной систем.

«Я хочу обратиться к предпринимательскому классу: Казахстан – наш общий дом, поэтому призываю всех вместе строить наше общее будущее на этой священной земле. Как Президент я гарантирую вам всемерную поддержку со стороны государства. Особое внимание будет уделено повышению конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства. В этой связи необходимо разработать единую комплексную программу поддержки малого и среднего бизнеса», - заключил Президент.



