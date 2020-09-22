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    Разработать Дорожную карту по развитию переработки зерна поручил Премьер-Министр РК

    22 Сентября 2020, 09:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будет разработана Дорожная карта по развитию переработки зерна. Такое поручение дал Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день свыше 93% уборочных работ выполнены, и объемы урожая планируется на уровне 18 млн тонн. Урожайность в среднем составляет 12,2 центнера с гектара. Экспортный потенциал нового урожая составляет порядка 7,5-8 млн тонн, что выше прошлого уровня как минимум на 12,5%. Тенденция в мире показывает, что на мировом рынке спрос и цены на продовольствие будут только увеличиваться.

    Поэтому нашей основной приоритетной задачей является значительное увеличение производства и экспорта продуктов переработки зерна. У нас уже есть хорошие примеры по глубокой переработке зерна, в частности производство глютена, крахмала и биоэтанола. В целом, экспортный потенциал зерна и продуктов переработки огромен, и мы должны его максимально реализовать», – сказал А. Мамин.

    Премьер-Министр дал поручение Министерству сельского хозяйства разработать Дорожную карту по развитию отрасли переработки зерновых и зернобобовых культур и повышению экспортного потенциала.

    Также Премьер поручил акиматам и Министерству сельского хозяйства завершить уборку в кратчайшие сроки и обеспечить сохранность урожая. Кроме того, Минсельхозу поручено обеспечить установление закупочной цены на зерно и проинформировать участников рынка. Акимы регионов должны обеспечить возвратность средств в рамках механизма форвардного закупа.

    Министерству индустрии совместно с нацкомпанией «КТЖ» А. Мамин дал поручение принять меры по обеспечению подвижным составом для бесперебойной транспортировки зерна.

    Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.

    В рамках Послания Президент поручил Правительству совместно с бизнесом начать разработку качественно нового национального проекта по развитию АПК на пятилетку.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Правительство РК Премьер-министр РК Минсельхоз Урожай Сельское хозяйство
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