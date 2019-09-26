Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Соотечественники

    Разработаны условия предоставления «Карты казаха»

    26 Сентября 2019, 18:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Некоммерческое акционерное общество «Фонд «Отандастар» предлагает выдавать зарубежным казахам «Карту казаха» через посольства Казахстана. Об этом сообщил вице-президент НАО «Фонд «Отандастар» Магауия Сарбасов в ходе обсуждения проекта Закона «О государственной поддержке соотечественников за рубежом» на заседании Общественной комиссии при Фонде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Есть еще один вопрос, касающийся порядка предоставления «Карты казаха». Например, мы изучили опыт Польши. У них посольства занимаются выдачей такой карты полякам, желающим вернуться на историческую родину. Карта выдается бесплатно. В связи с этим мы также предлагаем выдавать «Карту казаха» через учреждения Республики Казахстан за рубежом», – сказал М. Сарбасов.

    По его словам, разработаны условия получения «Карты казаха». Во-первых, для этого нужно предъявить документы, подтверждающие принадлежность к казахской нации или прежнее гражданство Казахской ССР, РК. Во-вторых, знание казахского языка на базовом уровне. В-третьих, владение основными знаниями о казахской культуре, обычаях и традициях.

    По предложению государственных органов срок действия «Карты казахов» сокращен с 10 лет до 5 лет.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Соотечественники НПО
    Новости по теме
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Новый аэропорт планируют построить в Атырау