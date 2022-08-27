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    Разработаны три сценария развития экономики Казахстана на 2023 – 2027 годы

    27 Августа 2022 10:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров сообщил на заседании Правительства, что в зависимости от изменений внешних и внутренних параметров разработаны три сценария развития экономики Казахстана на 2023 – 2027 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Прогноз сформирован с учетом итоговых данных по росту экономики в 2021 году, ожиданий международных финансовых организаций по росту мировой экономики и ценам на экспортные товары», - сказал Алибек Куантыров.

    Министр отметил, что согласно прогнозу МФО мировая цена на нефть в 2022 году ожидается на уровне $104,2 США за баррель.

    «Рост мировой экономики в 2023 году составит 3%. В зависимости от изменений внешних и внутренних параметров разработаны три сценария развития экономики Казахстана на 2023 – 2027 годы», - сообщил Алибек Куантыров.

    Глава Миннацэкономики пояснил, что при базовом сценарии предлагается использовать среднюю цену на нефть на уровне $85/баррель и расчетный курс доллара США на уровне 470 тенге. Среднегодовой реальный рост ВВП по данному сценарию составит 3,9%, в том числе в 2023 году – 4%.

    При оптимистическом сценарии предполагаемая цена на нефть определена на уровне $110 /баррель, курс доллара США – 440 тенге. Среднегодовой рост экономики прогнозируется на уровне 4,2%. Пессимистичный сценарий предусматривает цену на нефть $60/баррель. Прогнозируемый реальный рост ВВП составит в среднем 3,5%.

    «Инфляция во всех сценариях определена в 2023 году на уровне 7,5-9,5%, в 2024 году – на уровне 4-5% с последующим снижением в 2025 – 2027 годы до 3-4%. В качестве основы для бюджетного планирования предлагается использовать базовый сценарий. Согласно данному сценарию, реальный рост ВВП ускорится с 4,0% в 2023 году до 4,2% в 2027 году. Номинальный ВВП вырастет с 120,7 трлн. тенге до 176,6 тенге», - уточнил Алибек Куантыров.

    Ранее заместитель председателя Национального банка РК Акылжан Баймагамбетов озвучил прогноз по снижению инфляции в 2023 году.


    Фото из открытых источников

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Экономика Миннацэкономики
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