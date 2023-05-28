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    Разработанное карагандинцами соревнование роботов «Теңге алу» применяют за рубежом

    28 Мая 2023, 23:23

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Участники «Roboland» из России применили на своих турнирах разработку карагандинских робототехников – соревнование «Теңге алу». Данное состязание роботов придумали карагандинские педагоги, которые проводят обучения по робототехнике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По условиям соревнование «Теңге алу» роботы должны собирать условные монеты в строго определенные моменты. Особенность же этого состязания в том, что роботы тут автономные. Разработка была сделана по мотивам казахской национальной игры. Впервые его представили на фестивале «RoboLand» как одну из категорий. Им заинтересовались несколько команд из ближнего зарубежья, которые приехали на фестиваль.


    Недавно в российском городе Серов прошли отборочные соревнования на «RoboLand-2023». Там участникам нужно было представить роботов, которые должны собирать монетки в ходе своего движения. В отборочном туре на «RoboLand-2023» участвовали 34 команды из пяти городов Свердловской области: Краснотурьинска, Лобвы, Карпинска, Североуральска и Серова. Победителей и призеров определили в пяти категориях - «Собери робота Level 1», «Робогеометрия», «Полоса препятствий», «Теңге алу» и «Творческая категория». В «Творческой категории» соревновались дети 6-9 лет: ребята представили свои робототехнические проекты, помогающие в обучении школьников. В категории «Собери робота» свои умения конструирования и программирования показали младшеклассники 7-8 лет. Самые взрослые ребята 14-18 лет состязались в категории «Полоса препятствий, а в категории «Теңге алу» выступили дети 11-13 лет.



    В итоге на фестиваль «RoboLand-2023», который пройдет 3 и 4 ноября в Караганде, из города Серов приедут 4 команды. Они будут выступать в категориях «Робогеометрия», «Творческая категория», «Теңге алу» и «Полоса препятствий».

    Что касается самого фестиваля «RoboLand-2023», организаторы уже разработали все необходимые регламенты и приложения, которым должны следовать все участники. Планируется, что из стран ближнего зарубежья на соревнования приедут 314 команд и около 800 участников в целом.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Наука Россия
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