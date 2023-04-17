Разработанное акмолинским школьником устройство не дает водителю заснуть за рулем

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Ученик 11 класса NIS города Кокшетау Асылхан Кали разработал вместе со своей командой устройство, которое не дает водителю заснуть за рулем и наблюдает за его поведением. Изобретение уже удостоилось первого места в конкурсе стартап-проектов «NURIS Hardware Challenge 2.0», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сразу несколько побед в копилке учащихся NIS города Кокшетау. Два школьника стали призерами республиканского конкурса научных проектов по общеобразовательным предметам. Кроме того, ученик 11 класса NIS города Кокшетау Асылхан Кали занял 1 место в конкурсе стартап-проектов.

Двое учащихся стали призерами республиканского конкурса научных проектов по общеобразовательным предметам. Так, в секции «Охрана окружающей среды и здоровье человека» І место с проектом «SАQ SAPAR» занял Асанали Карим, в секции «Информатика» с проектом «Aq Zhol» - Асылхан Кали. Проект Асылхана Кали «Aq Zhol» решением жюри будет представлен от Казахстана на Всемирной выставке науки и техники «Regeneron ISEF-2023» в США. Кроме того, он уже занял 1 место в конкурсе стартап-проектов «NURIS Hardware Challenge 2.0».«Aq zhol – двухкамерный видеорегистратор с системой наблюдения за состоянием и поведением водителя. Наше устройство не дает заснуть человеку за рулем и постоянно наблюдает за его поведением. Таким образом, появляется возможность предотвратить дорожно-транспортные происшествия. Мы над этим проектом работаем уже около 230 дней. С каждым конкурсом расширяем функционал устройства», – сказал победитель, который, кстати, был единственным учеником среди финалистов конкурса.Его соперниками стали студенты Назарбаев Университета, столичного университета IT, Казахстанско-Британского технического университета.Асылхан разрабатывает своей проект с командой единомышленников, в которую вошли 13 учеников. «Я понял, насколько важно работать в команде. Когда мы работаем вместе, мы работаем в 13 раз быстрее. Самое главное – реализуем проекты, которые способны изменить этот мир в лучшую сторону», - добавил Асылхан.Проект был также удостоен денежного приза в размере 400 тысяч тенге.

