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    Разработана модель принятия решения о внедрении Цифрового тенге

    1 Июля 2022, 14:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный банк Казахстана и Центр развития платежных и финансовых технологий НБК (ЦРПФТ) опубликовали доклад «Модель принятия решения о внедрении Цифрового тенге». На основе результатов исследования, полученных по данной модели, до конца 2022 года будет выработано итоговое решение о внедрении цифровой валюты центрального банка в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу банка.

    Приоритетом в выработке решения о запуске Цифрового тенге будет итоговый эффект для потребителей платежных услуг. Модель НБК и ЦРПФТ учитывает аналитический инструментарий, рекомендованный международными организациями (ВЭФ, Саммит «Большой семерки», МВФ), а также подходы зарубежных регуляторов. В модели предусмотрены также исследования по оценке технологической реализуемости цифрового тенге, потенциальных экономических выгод и затрат, возможностей регулирования системы, а также потенциала развития экосистемы.

    В качестве инструментов анализа предусмотрены технологические эксперименты, экономическое моделирование, дизайн-сессии с заинтересованными сторонами. На 4 квартал 2022 года запланировано сквозное тестирование технологической платформы Цифрового тенге с участниками рынка и потребителями.

    «В целях объективной интерпретации результатов исследования сформирован Консультативный совет проекта «Цифровой тенге», где участвуют независимые международные эксперты и сотрудники международных финансовых организаций. Важным фактором успеха в развитии проекта является также создание экосистемы Цифрового тенге с участниками финансового рынка. Для этих целей создана коллаборативная площадка – Digital Tenge Hub, в которой участвуют участники рынка, инфраструктурные игроки, международные партнеры.

    Внедрение Цифрового тенге повысит доступность платежных и финансовых услуг, в том числе благодаря возможности оплаты офлайн. Инфраструктура цифрового тенге станет дополнительным инструментом для участников финансового рынка и государственных органов, который даст возможность создавать инновационные сервисы на базе технологии смарт-контрактов. В перспективе внедрение цифрового тенге повысит эффективность и трансграничных платежей», - сообщили в пресс-службе Нацбанка РК.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Нацбанк Казахстана Банки Экономика Цифровой Казахстан Тенге
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