Разработана Концепция развития сферы энергосбережения и повышения энергоэффективности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства Министерством индустрии и инфраструктурного развития разработана Концепция развития сферы энергосбережения и повышения энергоэффективности Республики Казахстан на 2023 - 2029 годы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Концепция направлена на создание условий для снижения энергоемкости ВВП Казахстана путем сокращения потребления и неэффективного использования топливно-энергетических ресурсов.

Ожидается, что реализация концепции повлияет на снижение удельного расхода энергоресурсов на производство продукции в приоритетных секторах промышленности, снижение энергопотребления в бюджетном секторе, ЖКХ и транспортном секторе. Подробнее с документом можно ознакомиться по ссылке.



