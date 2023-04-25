Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.39 eur/kzt 498.18

    rub/kzt 5.63 cny/kzt 65.5
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Разработана Концепция развития сферы энергосбережения и повышения энергоэффективности

    25 Апреля 2023, 18:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства Министерством индустрии и инфраструктурного развития разработана Концепция развития сферы энергосбережения и повышения энергоэффективности Республики Казахстан на 2023 - 2029 годы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Концепция направлена на создание условий для снижения энергоемкости ВВП Казахстана путем сокращения потребления и неэффективного использования топливно-энергетических ресурсов.

    Ожидается, что реализация концепции повлияет на снижение удельного расхода энергоресурсов на производство продукции в приоритетных секторах промышленности, снижение энергопотребления в бюджетном секторе, ЖКХ и транспортном секторе. Подробнее с документом можно ознакомиться по ссылке.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Энергетика МИИР РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Планируемую корректировку тарифов энергокомпаний объяснили в Минэнерго
    Канцлер ФРГ принял участие в открытии новой геотермальной станции
    Завод по производству башен ветроустановок для строительства ВЭС построят в Жамбылской области
    Казахстан нашел первую партию запасов сланцевой нефти
    Популярное
    1 Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
    2 Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
    3 Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
    4 Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
    5 Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
    Новости партнеров