Разработан проект Комплексного плана развития Актобе до 2026 года

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Под председательством акима области Ералы Тугжанова состоялось совещание по вопросам развития города Актобе. На заседании, в котором участвовали руководители областных управлений и отделов акимата города Актобе, были рассмотрены вопросы сферы жилищно-коммунального хозяйства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на прес-службу акимата Актюбинской области.

Руководитель управления экономики и бюджетного планирования Нуржан Максатов сообщил, что по поручению акима области была создана специальная рабочая группа, в состав которой вошли представители областных управлений и территориальных департаментов. Они провели анализ по всем направлениям.

В итоге рабочей группой был разработан проект Комплексного плана развития города Актобе на 2023-2026 годы, которым охвачены вопросы:

- благоустройства,

- содержания улиц и дворов города,

- улучшения улично-дорожной сети,

- обеспечения жилых массивов необходимой инфраструктурой,

- социального развития

- привлечения частных инвестиций.

Как доложил руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Ержан Муздыбаев, одним из важных вопросов остается озеленение: в областном центре высажено более 53 тысяч квадратных метров цветов, более 326 тысяч квадратных метров газонов. В районе аэропорта, Центра искусств, микрорайоне Батыс-2 высажено 3000 саженцев можжевельника, 1000 саженцев туи и ели, более 55 тысяч однолетних цветов.

В соответствии с региональным планом озеленения населенных пунктов Актюбинской области и создания зеленых зон на 2023-2026 годы, на территории города Актобе планируется ежегодно высаживать 71 тысячу деревьев. В этом году план уже выполнен.

На территории города 65 общественных пространств. В этом году запланирована реализация7 проектов по их благоустройству, в их числе реконструкция парков «Авиатор» и «Ренессанс», обустройство сквера на территории летного училища, в районе ДС «Коныс», строительство воркаут-площадки в Триатлон-парке и др.

Ведется разработка 3 ПСД по благоустройству улицы Тәуелсіздік, территории в районе аэропорта, набережной реки Илек в районе улицы Кунаева.

В 2023 году будут благоустроены дворы по проспектам А. Молдагуловой, Санкибай батыра, улицам Рыскулова, Есет батыра, Тургенева, в районах Курмыш, Шанхай, Жилгородок. Также должны быть установлены детские игровые и спортивные площадки, футбольные поля. В целом, до конца 2024 года в городе будет освещено 100 и благоустроено 100 дворов.

Продолжатся работы по текущему ремонту фасадов домов, модернизации жилищного фонда. Всего в Актобе насчитывается 1867 многоквартирных жилых домов, из которых 231 нуждается в ремонте. Планируется, что в 2024-2026 годах все они будут модернизированы.

Кроме того, актуальна проблема устаревших и нерабочих лифтов в жилых домах. В этом году будет заменено 67 лифтов, с 2024 по 2026 годы - 145.

Отремонтируют в городе 22 фонтана, из них 8 в текущем году, остальные планируется обновить в 2024 году.

Вопросам освещения улиц города также уделено особое внимание. Разработан проект по установке 9000 световых точек. Общая протяженность линий составит 307 километров. На 2023 год предусмотрена установка 1200 световых точек.

Активно продолжатся работы по проектам строительства ливневых каналов. В том числе ливневки будут построены в районах Авиатор, ГМЗ, Москва, Шанхай, жилом массиве Есет батыра, 11 и 12 микрорайонах.

В целях бесперебойного обеспечения горячей водой и отоплением в ближайшие годы планируется построить котельную в микрорайоне Батыс - 3 и расширить котельную ж.м. Есет батыра.

«При принятии проекта Комплексного плана развития Актобе, за реализацией каждого его пункта необходимо закрепить ответственного человека. К контролю за ходом работ необходимо привлечь депутатов маслихата, общественников, а также неравнодушных граждан, которым небезразлично развитие города», - отметил аким области Ералы Тугжанов.

По итогам совещания руководителям ответственных государственных органов дано поручение внести в проект Комплексного плана некоторые уточненные вопросы.