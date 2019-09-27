Разработан проект Дорожной карты для репатриантов – МИОР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Принимать документы от репатриантов в «одном окне» предлагает МИОР РК. Об этом сообщил заместитель директора Департамента развития межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития РК Еркин Уйсимбаев на заседании Общественного совета в сфере информации и общественного развития, представляя План проведения Года волонтеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством, совместно с фондом «Отандастар» и корпорацией «Правительство для граждан», подготовлены предложения по реинжинирингу процесса предоставления услуг репатриантам. Данные предложения учитывают мировой опыт политики поддержки этноидентичных сообществ за рубежом, в частности таких стран, как Израиль, Германия, Польша, Венгрия, Австрия, Мексика, Турция и Грузия», – сказал Е.Уйсимбаев.

По его словам, Министерством разработан проект Дорожной карты по оптимизации бизнес-процессов при оказании государственных услуг репатриантам по принципу «одного окна». Проектом предусмотрены меры по нормативно-правовому обеспечению, технической реализации, запуску оптимизированного процесса, освещению в СМИ в краткосрочный период. Предусмотрена также реализация пилотного проекта в одной из стран компактного проживания этнических казахов. Анализ выявил ряд проблем, препятствующих безболезненной интеграции репатриантов в казахстанское общество. Многоступенчатая цепочка контактов репатриантов с правоохранительными и исполнительными органами требует предоставления одних и тех же видов документов. При этом, информационные системы госорганов не интегрированы между собой, что влечет значительные расходы материальных средств и времени услугополучателей. Ситуация усложняется для репатриантов ввиду отсутствия знания законов и навыков подготовки письменных документов на кириллице. Поэтому, репатриантами допускается нарушение сроков предоставления той или иной документации, что влечет административную ответственность. Решение вопроса может быть обеспечено внедрением композитной услуги, которая будет осуществляться по принципу «одного окна». Сегодня для стран с визовым режимом сводная карта процессов предполагает 9 шагов на территории Казахстана, с общим оказанием услуги в течение более полугода, без учета получения визы. Потенциальному репатрианту необходимо обращаться в 5 организаций, с общим представлением 46 документов. Для стран с безвизовым режимом сводная карта предполагает также несколько шагов, с оказанием услуг в те же сроки, с обращением в 5 организации, с тем же количеством документов. Реализация Дорожной карты позволит сократить количество шагов на территории Казахстана до 3, с предоставлением в госорганы до 20 документов. При этом, репатриантам нужно будет обращаться только в 1 организацию, с общим сроком оказания услуг 3 месяца.

Как отметил Е.Уйсимбаев, заинтересованные госорганы, в целом, поддерживают проект Дорожной карты. Документ проходит дальнейшее согласование.