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    Разработан план развития города Аркалыка

    6 Февраля 2023, 13:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В целях социально-экономического развития города Аркалыка, Амангельдинского и Жангельдинского районов, вошедших в состав бывшей Тургайской области, разработан проект соответствующего комплексного плана. Об этом говорится в ответе Премьер-Министра РК Алихана Смаилова на запрос депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Указанный проект состоит из 138 мероприятий на общую сумму 504,6 млрд тенге и в настоящее время согласовывается с заинтересованными государственными органами. После согласования он будет вынесен на заседание Республиканской бюджетной комиссии», - отметил глава Правительства.

    Премьер-Министр добавил, что более подробная информация, касающаяся развития дорог региона, инженерно-коммуникационной инфраструктуры, мобильной связи и интернета, газификации, повышения производственного потенциала, материально-технического обеспечения политехнического колледжа города Аркалыка, развития системы здравоохранения и агропромышленного комплекса и принимаемых мероприятий, будет дополнительно направлена депутатам.

    «В целом вышеуказанные вопросы находятся на постоянном контроле Правительства, работа по их решению будет продолжена», - добавил Алихан Смаилов.

    Фото из открытых источников

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Костанайская область Регионы
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