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    Разработан единый алгоритм обеспечения проведения посевной в период ЧП

    8 Апреля 2020, 17:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров сообщил о том, что разработан единый алгоритм обеспечения проведения весеннее-полевых работ в период ЧП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала введения чрезвычайного положения в стране в связи с пандемией коронавируса поступали письма по поводу возникающих проблем с перемещением людей, техники и продукции, задействованных и необходимых в проведении весенне-полевых работ. Для решения данных проблем министерством были направлены соответствующие письма на имя каждого акима области с просьбой включить проведение весенне-полевых работ в перечень разрешенных видов деятельности в период ЧП. Также уделить особое внимание и взять на особый контроль вопросы обеспечения ВПР техникой, удобрениями, средствами защиты растений, запасными частями и нефтепродуктами», - сказал первый вице-министр сельского хозяйства.

    По его словам, разработан и доведен до акиматов единый алгоритм обеспечения проведения ВПР, предусматривающий создание отдельного перечня людей и транспорта для проведения ВПР. Согласно алгоритму руководители управлений сельского хозяйства и региональной палаты предпринимателей будут включены в состав областного штаба для обеспечения беспрепятственного межрайоного передвижения людей и техники.

    «Все перемещение внутри и за пределы карантинных зон будут осуществляться при полном соблюдении санитарно-эпидемиологических норм. Хозяйствами и сервисными компаниями сотрудники будут обеспечены индивидуальными средствами защиты и антисептическими средствами», - отметил Айдарбек Сапаров.

    На сегодня вопрос решен акиматами Алматинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областей, в других областях - на стадии решения.

    «В целом подготовка ведется в плановом режиме, ситуация по проведению весенне-полевых работ находится на личном контроле Главы государства. Планируется, что к началу массового проведения весенне-полевых работ готовность по всем направлениям составит 100%», - добавил первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Минсельхоз Сельское хозяйство
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