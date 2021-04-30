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    Разрабатываемые в Казахстане векторные вакцины от КВИ проходят доклинические исследования

    30 Апреля 2021, 18:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как известно, на сегодня ученые НИИ проблем биологической безопасности разрабатывают пять видов вакцин от коронавируса. На каком этапе находятся остальные четыре вакцины, рассказала генеральный директор Научно-исследовательского института Кунсулу Закарья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Учеными НИИ проблем биологической безопасности одновременно разрабатываются пять видов вакцин на пяти различных платформах. По первой вакцине QazCOVID-in информацией полностью вы владеете. Вторая вакцина - это субъединичная вакцина. На сегодняшний день она прошла полный этап доклинических исследований на животных в самом институте проблем биологической безопасности. Она также прошла государственную экспертизу в Национальном центре экспертизы лекарственных средств и мы на сегодняшний день имеем положительное заключение. Данная субъединичная вакцина выходит на первый этап клинических исследований», - рассказала Кунсулу Закарья.

    Гендиректор института также рассказала об этапах разработки остальных вакцин.

    «У нас разрабатываются параллельно сразу две векторные вакцины - одна на основе гриппозного вектора, другая - на векторе каприпокс вируса. На сегодняшний день эти две вакцины проходят доклинические исследования на животных. Последний пятый вид вакцины - это живая вакцина. Мы пытаемся первыми в мире получить живую ослабленную вакцину - аттенуированную вакцину. Она прошла более ста пассажей и в ближайшее время выйдет на доклинические исследования на животных», - сообщила К. Закарья.

    По словам ученой, технологии хранения разрабатываемых четырех вакцин будут уже отличаться от инактивированной вакцины QazCOVID-in (QazVac). Напомним, что QazVac хранится при температуре от плюс 2 до 8 градусов.

    Ранее Кунсулу Закарья сообщила, что Научно-исследовательский институт (НИИ) проблем биологической безопасности планирует поставить следующую партию казахстанской вакцины QazCOVID-in в количестве 50 тысяч доз в мае.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Наука Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация QazCovid-in QazVaс
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