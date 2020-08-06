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    Разобраться в ситуации с «приписками» за неоказанные медуслуги просит сенатор

    6 Августа 2020, 20:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенатор требует вернуть деньги за якобы оказанные медицинские услуги и наказать виновных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

    Депутат Сената Дана Нуржигитова просит Генеральную прокуратуру и Министерство здравоохранения разобраться в ситуации с «приписками» за неоказанные медицинские услуги и наказать виновных. Об этом сенатор заявила на своей странице в Instagram.

    «Фонд социального медицинского страхования обнаружил только за первое полугодие 11 607 приписок на сумму почти 75,5 миллиона тенге. В нынешних и без того непростых условиях это заставляет нас всех задуматься о серьёзной «перезагрузке» отечественной системы здравоохранения», - сказано в посте сенатора.

    Дана Нуржигитова требует немедленно найти истинных виновников, тех, кто на самом деле занимался «приписками».

    «Требуется не только найти и наказать виновных (об усилении ответственности которых уже высказались), но и выработать системные, комплексные меры. Думаю, в этой ситуации не должны остаться крайними простые врачи, которые как показала пандемия остаются у нас на вес «золота». Ждём от уполномоченного органа конкретных предложений по искоренению и недопущению подобных фактов впредь», - написала сенатор.

    Дана Нуржигитова заявила, что направит официальное обращение в надзорный орган с требованием принять меры в части выявления подобных нарушений, возврата денежных сумм за неоказанные медицинские услуги и привлечь к ответственности виновных лиц.

    Кроме того, пользуясь своим депутатским мандатом, сенатор направит письмо и в Министерство здравоохранения, чтобы там усовершенствовали систему оплаты медицинских услуг, устранив «соблазны» приписок. Дана Нуржигитова просит усилить ведомственный контроль и защитить права пациентов. «Необходима максимальная финансовая прозрачность в деятельности Фонда (ФСМС) и медицинских организаций», - считает сенатор.

    Напомним, 10 июля 2020 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства поручил провести следствие в отношении компаний СК «Фармация» и ФСМС и призвал уволить руководство.

    «Нужно провести расследование, всех виновных в возникших трудностях привлечь к ответственности. Руководителей ФСМС и СК «Фармация» уволить или есть необходимость провести следствие», - сказал Президент.

    По итогам расширенного заседания Правительства руководители ФСМС Жумагулов А.Н. и «СК Фармация» Шарип Б.Ш. были освобождены от должности.

    17 июля стало известно, что Антикоррупционной службой начато досудебное расследование по факту хищения средств НАО «Фонд социального медицинского страхования» путем завышения стоимости закупаемых услуг.

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    Права человека Генпрокуратура Сенат Минздрав РК Здравоохранение
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