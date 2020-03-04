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    Разоблачена ОПГ, занимавшаяся незаконным обналом в Алматы и Алматинской области

    4 Марта 2020, 13:05

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками ДЭР по Алматинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК выявлена преступная группа, осуществлявшая противоправную деятельность на территории г. Алматы и Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФМ МФ РК.

    В ходе следственных мероприятий установлено, что членами ОПГ в период с марта 2019 года по настоящее время были оформлены более 15 фиктивных предприятий, через которые незаконно обналичивались денежные средства путем выписки счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров.

    Как сообщили в пресс-службе, предполагаемая сумма нанесенного ущерба государству составляет более 3 млрд тенге в виде неуплаты налогов.

    В ходе проведения обыска изъяты печати, ноутбуки, принтеры, бухгалтерская документация и проекты новых составленных договоров.

    По данному факту начато досудебное расследование. По отношению к организатору ОПГ применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

    За совершение действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ в соответствии со ст. 216 Уголовного кодекса РК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет с конфискацией имущества.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Алматы Алматинская область Борьба с преступностью Минфин РК
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