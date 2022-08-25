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    Разоблачен серийный квартирный мошенник в Алматы

    25 Августа 2022 15:07

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Мужчина сдавал в аренду несуществующие квартиры в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «О мошенничестве стало известно после того, как в полицию обратилось несколько жителей мегаполиса. И история была у всех абсолютно одинаковой. Попытавшись арендовать квартиры, искали объявления на популярном интернет-сервисе. Увидев цены ниже «рыночных», звонили по объявлению. Единственным условием «арендодателя» было внесение задатка либо оплата полной суммы за проживание. Оправдывая свои действия тем, что клиентов очень много, и квартира достанется тому, кто первым внесет деньги. Сразу после получения денег предприимчивый гражданин переставал выходить на связь и менял номер мобильного», – проинформировал начальник управления криминальной полиции департамента полиции Алматы Куатбек Науатов.

    Сотрудниками криминальной полиции города при содействии коллег из отдела полиции при УП Алмалинского района подозреваемый задержан. По факту мошенничества зарегистрировано уголовное дело. В ходе разбирательств выяснилась его причастность к 9 аналогичным эпизодам. Общая сумма ущерба составляет 530 тыс. тенге.

    «На период следствия в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его водворили в изолятор временного содержания. Проводятся дополнительные следственные мероприятия», – резюмировал Науатов.
    Алматы Борьба с преступностью Общество Мошенничество
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