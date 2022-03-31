Разные цены на сахар удивили алматинцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинец удивился разным ценами на сахар. В районном акимате города проверили факт завышения стоимости социально значимого продукта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальной сети Facebook житель города написал, что в одном из магазинов на пересечении улиц Шаляпина - Момышулы приобрел килограмм сахара за 750 тенге, а в другой части города данный продукт стоил 475 тенге за кг. Автор также приложил фотографии с чеками.

В комментариях под постом пользователи сети также указывали разные цены на сахар.

В акимате Ауэзовского района после публикации проверили указанный магазин, факт завышения цены на сахар не подтвердился.

«Там сейчас сахар продают по 496 тенге за кг. В администрации магазина заверили, что они не поднимали стоимость, ссылаясь на возможную ошибку», - ответил руководитель отдела по развитию предпринимательства и промышленности аппарата акима Ауэзовского района Алматы Айбол Умирбеков.

Он добавил, что еженедельно по району проводится мониторинг продуктовых магазинов и рынков у дома на предмет необоснованного повышения ими цен на социально значимые продовольственные товары. По его словам, на сегодня средняя цена сахара за килограмм в городе составляет 450 тенге.

Ранее в Министерстве торговли и интеграции сообщили, что дефицита сахара в Казахстане нет.