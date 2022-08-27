Разные цены для реализации авиатоплива применял столичный аэропорт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по городу Нур-Султану на основании обращения граждан проведен анализ состояния конкуренции на рынке розничной реализации авиационного топлива в границах города Нур-Султана за период 2020-2021 годы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.

По итогам анализа на рынке розничной реализации авиационного топлива, в действиях АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» усмотрены признаки нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции в части применения разных цен к равнозначным соглашениям с субъектами рынка.

Таким образом, АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» являясь доминантам на рынке реализации авиационного топлива допускал нарушения антимонопольного законодательства.

На основании выявленных признаков нарушения конкурентного законодательства антимонопольный департамент по городу Нур-Султану 16 июня 2022 года вынес уведомление в отношении АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» с требованием прекратить действия по применению разных цен к равнозначным соглашениям с субъектами рынка при розничной реализации авиатоплива.

АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» принял во внимание уведомление и исполнил законные требования департамента.

Данные действия субъекта рынка касательно колебаний ценовой ситуации влияют и однозначно приводят к повышению цены для конечного потребителя, в том числе влияют на цены авиаперевозок.



