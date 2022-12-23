Разнообразие бонусов и акций с компанией Ubet

Любители спортивного беттинга уже привыкли к тому, что букмекер должен предлагать не только широкую линию и достойные котировки для ставок, но и массу приятных сюрпризов в виде акций и бонусов.

У популярной в Казахстане букмекерской конторы Ubet с акционными предложениями всегда полный порядок. Клиенты компании в отзывах о ней отмечают огромное количество бонусов, предлагаемых букмекером, и эти «презенты» начинаются еще на стадии регистрации.

Стать новым игроком в Юбет довольно просто - процесс регистрации не занимает много времени, и для его прохождения достаточно заполнить короткую анкету с телефонным номером, а затем в специальном поле ввести четырехзначный код, который придет в виде смс-сообщения. Но главное – уже при регистрации можно получить первый подарок. Это приветственный бонус на депозит до 100 тысяч тенге, отыграть который можно, следуя несложным инструкциям в описании на сайте букмекера.

Впрочем, на первом бонусе приятные сюрпризы от Юбет не заканчиваются. Каждый желающий может продолжить получать дополнительное вознаграждение в виде очередных «презентов». Помимо фрибетов – «бесплатных ставок» на различные суммы, есть возможность воспользоваться специальным промокодом BETON, который букмекер предлагает совместно с порталом betON.kz и получить в свое распоряжение 5000 тенге в виде фрибета. Причем ввести его можно как при регистрации на сайте, так и позже, если во время заполнения анкеты нужная графа была пропущена.

Немало бонусов и акций на Ubet можно встретить уже в процессе игры. Это могут быть как специальные активности, приуроченные к спортивным крупным турнирам, так и акционные программы, не привязанные к конкретным «ивентам».

Нельзя не отметить и то, что компания всегда внимательна к индивидуальным поводам для праздника своих клиентов, и на свой день рождения игроки Юбет также получают приятные подарки. Как правило, это все те же фрибеты на различные суммы – в зависимости от игровой активности в период последних месяцев.

Популярными среди клиентов Ubet являются и различные виды кэшбэков – частичного возврата сумм ставок, которые были проиграны любителями спорта за разные периоды времени. Есть ежемесячный кэшбэк до 20% от общей суммы неудачных пари, а есть за ставки типа «экспресс», являющиеся комбинированными вариантами пари. В последнем случае сумма кэшбэка может достигать 30%.



