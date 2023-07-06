Разноцветный курт выпускают в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Молодой предприниматель из Кызылорды освоил изготовление разноцветного курта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Житель областного центра Нурсултан Калмагамбет создает 6 видов натурального цветного курта без химических добавок, соответствующих современным требованиям.

Предприниматель давно мечтал осовременить одно из любимых блюд казахского народа, и сегодня он его производит по 500 кг в день.

«Мы приобрели специальное оборудование и наша главная цель сегодня - презентовать национальные блюда, популяризировать их особенности и преимущества», – делится своими мечтами и замыслами производитель.