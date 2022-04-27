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    Разницу между тарифами на электроэнергию планируют сократить в Казахстане

    27 Апреля 2022, 09:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Модель Единого закупщика электроэнергии не будет внедрена в Казахстане. Об этом заявил первый заместитель Премьер-Министра Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с Национальным проектом по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы, предусмотрено поэтапное сокращение разницы и отмена дифференциации тарифов между группами потребителей на услуги электроснабжения, что также в значительной степени может отразиться на тарифах на электрическую энергию, в первую очередь для населения», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

    В связи с чем, Министерством национальной экономики комплексно прорабатывается вопрос возможного безболезненного сокращения для населения разницы дифференцированных тарифов, с учетом специфики всех регионов страны и сложившихся в них экономических обстоятельств.

    По словам Р. Скляра, внедрение модели Единого закупщика является современным решением, однако требует значительной проработки и детального всестороннего изучения с учетом интересов населения и бизнеса. По этой причине срочный переход к модели Единого закупщика зампремьера назвал преждевременным.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Энергетика Цены и тарифы Общество
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