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    Разницу концепции и нацпроекта развития АПК объяснил Сапархан Омаров

    9 Июня 2021, 15:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - У концепции и Нацпроекта развития АПК четко разграниченные цели и задачи. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров на отчетной встрече с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава МСХ рассказал, что в целях дальнейшего устойчивого развития агропромышленного комплекса Министерством сельского хозяйства по поручению Главы государства разработаны Концепция по развитию агропромышленного комплекса на 2021-2030 годы и Национальный проект развития АПК на 2021-2025 годы.

    В ведомстве напомнили, что 21 апреля текущего года, общие подходы развития АПК были презентованы членам Высшего совета по реформам при Президенте РК и одобрены Президентом. Касым-Жомарт Токаев поручил разграничить меры между концепцией и Нацпроектом.

    «Концепция определяет приоритеты и векторы развития отрасли на долгосрочный период, поэтому включает меры системного характера, в том числе изменение законодательства и нормативно-правовой базы. А Нацпроект сфокусирован на решении точечных задач и проектов, требующих концентрации усилий и ресурсов», - отметил Сапархан Омаров.

    Основными задачами концепции являются:

    - повышение эффективности мер господдержки;

    - обеспечение ветеринарной и фитосанитарной безопасности;

    - обеспечение доступности земельных ресурсов;

    - совершенствование финансовых инструментов и другие меры системного характера.

    В рамках системных документов планируется обеспечить стабильность и преемственность мер господдержки путем нормативного закрепления, что позволит аграриям планировать свою деятельность на долгосрочную перспективу. Также, в целях повышения эффективности господдержки, для бизнеса будут выставлены встречные обязательства.

    Кроме того, по поручению Главы государства при выделении господдержки будет учитываться специализация регионов, которая позволит дифференцированно и более эффективно проводить государственную политику в сфере развития АПК в зависимости от природно-климатических и других факторов.

    Ранее глава МСХ Сапархан Омаров рассказал о том, что в Казахстане введено 57 крупных проектов в сфере АПК, а также создано 15 тысяч рабочих мест на селе. Кроме того, Сапархан Омаров разъяснил особенности новой системы добровольного страхования в АПК.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Промышленность Минсельхоз Сельское хозяйство
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