Размыв дороги «Алматы - Кокпек - Коктал - Хоргос» предотвратили дорожники

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Талые воды образовались из-за повышения температуры воздуха и интенсивного снеготаяния, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

«В результате проведенных работ по отводу талых вод предотвратили угрозу размыва двух локальных участков республиканской автодороги «Алматы - Кокпек - Коктал - Хоргос» на 139 и 142 километрах. Дорожники произвели отсыпку вала вдоль республиканской трассы и остановили перелив талых вод», - проинформировали в компании.

Талые воды образовались в связи с повышением температуры воздуха и интенсивным снеготаянием в предгорной местности.

«Ситуация стабильная. На участках работает спецтехника, установлены необходимые дорожные знаки. Каких-либо ограничений дорожного движения нет», - сообщили в АО «НК «КазАвтоЖол».

Ранее сообщалось, что в зону повышенного риска по паводкам вошли 14 регионов Казахстана.

Фото: кадр из видео