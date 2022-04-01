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    Размыта дорога в Шынгырлауском районе ЗКО, нарушено сообщение с селами

    1 Апреля 2022, 12:33

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Размыта дорога в Шынгырлауском районе Западно-Казахстанской области, нарушено сообщение с несколькими селами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в районном акимате, в результате быстрого таяния снега, дорога Шынгырлау-Акшат-Сегизсай в нескольких местах затоплена. Опасности для населенных пунктов нет. Силами местных исполнительных органов организовано круглосуточное дежурство. Восстановительные работы на дороге будут проведены после спада уровня воды.

    «В настоящее время с этими селами нет сообщения. Больные, беременные женщины доставлены в безопасное место. В селах достаточно продовольствия. Достаточно также и корма для скота. Думаем, что день-два они потерпят», – сказала аким района Алия Муханбетжанова.

    Ранее сообщалось, что в селе Шалгын ЗКО затоплены 25 домов.

    В департаменте по чрезвычайным ситуациям ЗКО в связи с паводком создан оперативный штаб. Обращаться по телефону: 8-711-2-55-40-88.

    Кадр из видео

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Западно-Казахстанская область Происшествия Паводок Регионы Казахстана
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