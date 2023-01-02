Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-1-3℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Размеры штрафов за нарушение ПДД выросли в Казахстане

    2 Января 2023, 13:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2023 года в связи с изменением размера минимального расчетного показателя повышены суммы штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Минимальный расчетный показатель в этом году составит 3450 тенге. В связи с изменением размера МРП штрафы в Казахстане вырастут почти на 13%.

    Штраф за превышение уровня вредных выбросов или уровня шума и за нарушение ПДД пешеходами составляет 2 МРП, или 6900 тенге.

    Штраф за неоплату парковки составляет 10 350 тенге, неправильную парковку - 17 250 тенге, парковку в неположенном месте - 34 500 тенге.

    Вместе с тем, штраф за превышение скорости на 10-20 километров составляет 17 250 тенге, за превышение скорости на 20-40 километров в час - 34 500 тенге, за превышение скорости свыше 40 километров в час - 69 000 тенге.

    За управление транспортным средством лицом, лишенным прав влечет в размере 172 500 тенге.

    Штраф за отсутствие страховки на авто составляет 17 250 тенге, а за вождение без прав – 69 000 тенге.

    За плевки в общественном месте казахстанцам грозит штраф в размере 17 250 тенге.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Астана Транспорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Парламент Грузии оштрафовал депутатов за прогулы на 80 тысяч лари
    Интегрированная система «Қорғау» заработает в Караганде и Темиртау с января 2023 года
    Десятки продавцов пиротехники привлечены к ответственности в Костанайской области
    Какой штраф уплачивают недобросовестные застройщики в Казахстане
    Популярное
    1 Необычное атмосферное явление заметили в небе над Таразом
    2 Учителя с педагогическим стажем 30 и более лет освобождены от сдачи НКТ
    3 Автотрассы закрыты в четырех регионах из-за непогоды
    4 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы
    5 Инфляция и курс доллара: что ожидают эксперты от 2023 года
    Новости партнеров