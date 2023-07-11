Размеры пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам утвердили в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане утвердили размеры выплат пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующий приказ министра культуры и спорта РК Асхата Оралова размещен на портале нормативно-правовых актов РК.

В документе поясняется, что материальное обеспечение выплачивается спортсменам и тренерам, являющимся гражданами Республики Казахстан, имеющим трудовой стаж не менее двадцати лет в области физической культуры и спорта на территории Республики Казахстан и имеющих соответствующие достижения.

Согласно опубликованным данным, пожизненное ежемесячное материальное обеспечение (далее –материальное обеспечение) будет выплачиваться спортсменам и тренерам в следующих размерах (далее – размеры):

1) спортсменам, завоевавшим звание чемпионов и призеров Олимпийских,

Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, и (или) чемпионов мира по

олимпийским видам спорта – 100 месячных расчетных показателей (345 тыс тенге);

2) тренерам, подготовившим спортсменов, завоевавших звания чемпионов и

призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, и (или)

чемпионов мира по олимпийским видам спорта – 100 месячных расчетных показателей. (345 тыс тенге)

Материальное обеспечение выплачивается за счет средств республиканского бюджета через бюджетные программы уполномоченного органа в области физической культуры и спорта.