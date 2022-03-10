Размер жилищной помощи увеличили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Размер жилищных пособий для определенных категорий населения увеличили в Нур-Султане. Об этом на своей странице в сети Instagram сообщил аким столицы Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ».

«Поддержка малообеспеченных граждан – наша приоритетная задача. Данная категория людей раз в квартал получает жилищную помощь на оплату коммунальных услуг.

С текущего года увеличили данную сумму почти в два раза – с 10 тысяч до 18 тысяч тенге (сумма в отопительный сезон, в другие сезоны размер помощи ниже). Данную помощь могут получать пенсионеры, семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, лица с инвалидностью, неполные семьи, многодетные семьи и др.

Прием заявлений и выдача результатов оказания данной госуслуги осуществляется один раз в квартал. Для назначения жилищной помощи гражданин (либо его представитель) обращается через госкорпорацию «Правительство для граждан» или через портал электронного правительства (www.egov.kz). (раздел «соцобеспечение» - «помощь семьям» - «назначение жилищной помощи»).

Ранее я также говорил, что планируем увеличить размер соцпомощи с 260 тысяч тенге до 400 тысяч тенге, которая предназначена для жителей частного сектора – для перевода домов с угля на газ. Данную инициативу в скором времени мы вынесем на рассмотрение маслихата города», - написал аким столицы.