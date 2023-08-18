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    Размер стипендий увеличат в РК с 1 сентября

    18 Августа 2023, 08:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вместе с тем, в рамках реализации Послания главы государства со следующего месяца заработная плата педагогов дошкольного воспитания и обучения будет повышена на 30%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    Во исполнение поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева с 1 сентября в Казахстане будет увеличен размер ежемесячных государственных стипендий:

    - студентам бакалавриата – на 20%,

    - обучающимся в рамках магистратуры-докторантуры – на 15%,

    - студентам ТиПО – на 50%.

    Соответствующее постановление Правительства подписал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов.

    Постановлением устанавливаются следующие размеры стипендий:

    - докторантам (в том числе по направлению подготовки «Здравоохранение») – 217 500 тенге;

    - врачам–резидентам и магистрантам по направлению подготовки «Здравоохранение» – 111 579 тенге;

    - магистрантам – 97 024 тенге;

    - интернам – 75 890 тенге;

    - студентам, обучающимся по педагогическим направлениям подготовки и по направлению подготовки «Здравоохранение» в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования – 67 200 тенге;

    - студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, за исключением студентов, обучающихся по педагогическим направлениям подготовки и направлению «Здравоохранение» – 41 898 тенге;

    - студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования по рабочим квалификациям – 32 681 тенге;

    - студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального (предусматривающие подготовку специалистов среднего звена), послесреднего образования – 31 422 тенге.

    Постановление вводится в действие с 1 сентября 2023 года.

    Вместе с тем, в рамках реализации Послания Главы государства со следующего месяца заработная плата педагогов дошкольного воспитания и обучения будет повышена на 30%.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Правительство РК Образование
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