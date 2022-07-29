Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Размер соцвыплаты по случаю потери кормильца увеличен на 9% в РК

    29 Июля 2022 13:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году на 9% увеличен размер социальных выплат по случаю потери кормильца. Такую выплату в стране получают свыше 57 тыс. семей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Социальная выплата по случаю потери кормильца предоставляется до достижения ребенком 18 или 23 лет. Данная выплата назначается в случае потери ребенком родителей. Если скончался отец, выплата назначается матери, если умерла мама, выплату получает отец ребенка. Выплата назначается в зависимости от количества детей в семье», - сообщила на брифинге в СЦК глава фонда социального страхования Нурсулу Кемел.

    По ее словам, в стране такую выплату получают свыше 57 тыс. семей.

    «В течение года как минимум назначается около 7 тыс. новых социальных выплат. После достижения ребенком совершеннолетия автоматически приостанавливается начисление выплат», - добавила спикер.

    Нурсулу Кемел отметила, что в прошлом году было потрачено 27 млрд тенге на начисление выплат в связи с потерей кормильца, а за шесть месяцев этого года на эту меру направлено 18 млрд тенге.

    «С 1 января этого года на 5% увеличился размер социальных выплат по случаю потери кормильца и утраты трудоспособности. С 1 апреля размер указанных выплат увеличился еще на 4%», - добавила Нурсулу Кемел.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    #Социальная поддержка #Общество #Соцвыплаты #Социальный фонд
    Новости по теме
    Новости по теме
    Изменить процесс получения свидетельства о рождении с ИИН планируют в РК
    Около 800 дел по фактам торговли детьми рассмотрели в РК за два года
    Более 9 тыс. этнических казахов получили статус кандаса с начала 2022 года
    Полсотни молодых семей в Костанае получат квартиры по программе «Жас шаңырақ»
    Популярное
    1 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Жетысуской области
    2 Назначен аким Коксуского района Жетысуской области
    3 Назначен аким Ескельдинского района Жетысуской области
    4 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Улытауской области
    5 Двух автоугонщиков задержали в Алматы