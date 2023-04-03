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    Размер некоторых социальных выплат планируют увеличить на 15% в Казахстане

    3 Апреля 2023, 12:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируется увеличить размер некоторых социальных выплат. Соответствующее постановление «О повышении размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования с 1 июля 2023 года» размещено на портале Открытые НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 1 июля 2023 года произвести повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 июля 2023 года, на 14,5 процента от размера получаемых социальных выплат», - говорится в документе.

    Отмечается, что проект постановления Правительства РК разработан в целях реализации подпункта 2) статьи 11 Социального кодекса РК, а также для обеспечения единообразия подходов к повышению размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования и размеров государственных социальных пособий из республиканского бюджета.

    В документе также говорится, что реализация проекта не потребует финансовых средств из государственного бюджета, а принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических и/или правовых последствий, а также не окажет влияние на обеспечение национальной безопасности.

    Документ будет на обсуждении до 17 апреля.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Правительство РК Общество Соцвыплаты
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