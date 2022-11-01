Размер грантов в общем конкурсе научных исследований увеличен до 100 млн тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК Дархан Ахмед-Заки в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций сообщил, что в общем конкурсе на грантовое финансирование сумма грантов достигла 100 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Впервые в рамках грантового финансирования научных исследований в общем конкурсе сумма грантов достигла 100 млн тенге. Мы стремимся к улучшению проведения научных исследований и приближению к мировым стандартам финансирования исследований. Цель конкурса – повышение уровня научно-исследовательских работ, научно-технического потенциала и конкурентоспособности научных организаций и их коллективов, а также ученых. Увеличен объем финансирования в 1,5 раза по сравнению с предыдущими конкурсами. Объем финансирования составляет на 2023-2025 годы 74,07 млрд тенге», – сказал Дархан Ахмед-Заки.

По его словам, сумма гранта на один проект составляет до 100 млн тенге, в области социальных, гуманитарных наук и искусства до 70 млн тенге. Финансируются фундаментальные и прикладные исследования по 10 приоритетным и 117 специализированным направлениям.

Конкурсные требования следующие:

1. наличие степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю, ученой степени доктора или кандидата наук;

2. наличие соответствующих публикаций по направлениям наук.

3. в составе исследовательской группы должно быть не более 30% инженеров с производства и зарубежных ученых, а также не менее 25% молодых ученых.

4. исключено ограничение по количеству исполнителей в составе исследовательской группы.

5. общий фонд оплаты труда по проекту не должен быть более 70%.

Председатель комитета пояснил, что в общем конкурсе не могут принимать участие ученые, проекты которых одобрены для финансирования в рамках ранее проведенного конкурса на грантовое финансирование по научным и научно-техническим проектам на 2022-2024 годы.

Ранее сообщалось, что на проекты молодых ученых выделяются гранты до 75 млн тенге.





Фото: ortcom.kz