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    Размер грантов в общем конкурсе научных исследований увеличен до 100 млн тенге

    1 Ноября 2022, 16:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК Дархан Ахмед-Заки в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций сообщил, что в общем конкурсе на грантовое финансирование сумма грантов достигла 100 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Впервые в рамках грантового финансирования научных исследований в общем конкурсе сумма грантов достигла 100 млн тенге. Мы стремимся к улучшению проведения научных исследований и приближению к мировым стандартам финансирования исследований. Цель конкурса – повышение уровня научно-исследовательских работ, научно-технического потенциала и конкурентоспособности научных организаций и их коллективов, а также ученых. Увеличен объем финансирования в 1,5 раза по сравнению с предыдущими конкурсами. Объем финансирования составляет на 2023-2025 годы 74,07 млрд тенге», – сказал Дархан Ахмед-Заки.

    По его словам, сумма гранта на один проект составляет до 100 млн тенге, в области социальных, гуманитарных наук и искусства до 70 млн тенге. Финансируются фундаментальные и прикладные исследования по 10 приоритетным и 117 специализированным направлениям.

    Конкурсные требования следующие:

    1. наличие степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю, ученой степени доктора или кандидата наук;

    2. наличие соответствующих публикаций по направлениям наук.

    3. в составе исследовательской группы должно быть не более 30% инженеров с производства и зарубежных ученых, а также не менее 25% молодых ученых.

    4. исключено ограничение по количеству исполнителей в составе исследовательской группы.

    5. общий фонд оплаты труда по проекту не должен быть более 70%.

    Председатель комитета пояснил, что в общем конкурсе не могут принимать участие ученые, проекты которых одобрены для финансирования в рамках ранее проведенного конкурса на грантовое финансирование по научным и научно-техническим проектам на 2022-2024 годы.

    Ранее сообщалось, что на проекты молодых ученых выделяются гранты до 75 млн тенге.


    Фото: ortcom.kz

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Наука Миннауки и высшего образования РК
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